В России вырастут цены на конфеты и вафли

13:33, 11 декабря 2024, ПАИ

Шесть производителей кондитерских изделий в России сообщили ретейлерам об увеличении цен на свою продукцию в декабре, пишет газета «Коммерсантъ».

Так, БКК «Коломенский» (более известный по вафельному торту «Шоколадница») поднимет цены на вафельные изделия. Компания Konfesta запланировала повысить цены на конфеты на 20 %. Производитель Strock (знаменитый по продукции Merci и Toffifee) уведомил ретейлеров о повышении цен на ирис, конфеты и карамель от 10 % до 15 %. «Славянка» и «Акконд» (бренд вафельных конфет «Отломи») также сообщили о предстоящем росте цен на их продукцию, однако не уточнили детали.

В компаниях рост цен объясняют ослаблением рубля и повышением стоимости ингредиентов, а именно какао, яблочной продукции и растительных масел. В связи с этими факторами себестоимость производства увеличилась на 28 %, поэтому производители и пересмотрели отпускные цены.

Напомним, что кофе в России может подорожать на 20–25 % из-за серьёзных неурожаев в странах-поставщиках.