В Псковской области ГИБДД решила спор о новогодней ёлке

16:24, 11 декабря 2024, ПАИ

ГИБДД решила спор о новогодней ёлке в Кунье. Ёлку установят на площади Ленина, как это и было до 2021 года, пишет газета «Пламя».

Уже несколько лет куньинцы горячо дискутируют по поводу места установки новогодней ели. Одни считают, что ей место на площади Ленина, а другие – на площади у рынка.

В качестве аргумента для установки ёлки на площади Ленина жители называют то, что рядом находится сцена, на которой и будут проходить народные гуляния. Желающие увидеть ёлку на площади у рынка аргументируют своё мнение тем, что в этом месте новогодней красавицей может любоваться большее число людей.

Инспекторы ГИБДД помогли решить спор, указав местным властям на то, что установка ели на площади у рынка противоречит ПДД, так как на ней разворачиваются рейсовые автобусы, а по четвергам площадь буквально забита автомобилями.