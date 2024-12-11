Работу над физическим воспитанием в семьях проводят в рамках проекта «Содействие» ПсковГУ
Работу над физическим воспитанием в семьях проводят для родителей – участников проекта «Содействие» ПсковГУ. Работа включает в себя в том числе и бесплатные занятия по фитнесу для родителей.
Служба семейного консультирования «Содействие» создана при Псковском государственном университете при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».
Основная задача службы – безвозмездное оказание комплексной психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей.
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