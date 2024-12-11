Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псков становится всё более востребованным для семейного туризма – Кристина Кобызь

Псков становится всё более востребованным для семейного туризма, заявила председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Кристина Кобызь в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове сегодня, 11 декабря.

Кристина Кобызь. Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

«Нынешние показатели мы сравниваем с доковидными. Тогда к нам приезжали туристические автобусы и паломники. Они, конечно, и сейчас занимают достаточную часть этого среза. Теперь же у нас востребован культурно-познавательный туризм. Он является нашим драйвером и флагманом», – подчеркнула Кристина Кобызь.

При этом всё больше туристов посещают Псков семьями, уточнила она.

«Очень много семей с детьми, которые приезжают, ищут музей, развлекательные центры и интерактивные программы. Кроме того, сейчас у нас востребован деловой туризм. Корпорации выбирают нас и приезжают сюда отмечать, например, юбилеи», – сказала Кристина Кобызь.

Кроме того, очень сильно расширилась география туристов, подчеркнула она. «В 2019-2020 годах это были Ленинградская область, Санкт-Петербург и близлежащие регионы. Сейчас же к нам едут и из Москвы, Московской области, Мурманска, Крыма и Белоруссии. Есть и совсем отдалённые города: один раз к нам приехал даже молодой человек с Камчатки», – отметила руководитель профильного комитета администрации Пскова.

Также выросло число иностранных туристов, заключила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 декабря 2024

Депутаты областного Собрания выражают соболезнования родным и близким Валерия Павлова
11 декабря 2024

Псков становится всё более востребованным для семейного туризма – Кристина Кобызь
11 декабря 2024

Загрузка отелей и гостиниц Пскова выросла вдвое по сравнению с доковидными временами
11 декабря 2024

20 декабря в псковском парке аттракционов «Волшебная гора» начнётся зимний сезон
11 декабря 2024

В Псковской области ГИБДД решила спор о новогодней ёлке
11 декабря 2024

Личный приём граждан проведёт в Великих Луках замруководителя УФССП по Псковской области
11 декабря 2024

Хотите расширить свой бизнес за границу, но не знаете, с чего начать?
11 декабря 2024

Пскович претендует на звание лучшего лектора России

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...