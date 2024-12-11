Псков становится всё более востребованным для семейного туризма – Кристина Кобызь

17:11, 11 декабря 2024, ПАИ

Псков становится всё более востребованным для семейного туризма, заявила председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Кристина Кобызь в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове сегодня, 11 декабря.

«Нынешние показатели мы сравниваем с доковидными. Тогда к нам приезжали туристические автобусы и паломники. Они, конечно, и сейчас занимают достаточную часть этого среза. Теперь же у нас востребован культурно-познавательный туризм. Он является нашим драйвером и флагманом», – подчеркнула Кристина Кобызь.

При этом всё больше туристов посещают Псков семьями, уточнила она.

«Очень много семей с детьми, которые приезжают, ищут музей, развлекательные центры и интерактивные программы. Кроме того, сейчас у нас востребован деловой туризм. Корпорации выбирают нас и приезжают сюда отмечать, например, юбилеи», – сказала Кристина Кобызь.

Кроме того, очень сильно расширилась география туристов, подчеркнула она. «В 2019-2020 годах это были Ленинградская область, Санкт-Петербург и близлежащие регионы. Сейчас же к нам едут и из Москвы, Московской области, Мурманска, Крыма и Белоруссии. Есть и совсем отдалённые города: один раз к нам приехал даже молодой человек с Камчатки», – отметила руководитель профильного комитета администрации Пскова.

Также выросло число иностранных туристов, заключила она.