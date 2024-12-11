Суд в Пскове признал законным демонтаж не соответствующей дизайн-коду вывески сетевого магазина

15:56, 11 декабря 2024, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области признал законным демонтаж вывески и панели-кронштейна магазина «Красное&Белое» на Труда, 47 в Пскове. С иском в суд обратилась компания «Бета-М», которая таким образом намеревалась оспорить постановление администрации Пскова.

В администрации, в свою очередь, рассказали, что во время рейда сотрудники контрольного управления обнаружили самовольно размещенную вывеску (с нарушением подписанного согласованного эскиза) и панель-кронштейн (фактический цвет фриза не соответствовал согласованному эскизу проекта).

После этого компания получила предупреждение о необходимости привести вывеску в соответствие с дизайн-кодом. ООО «Бета-М» предупреждение проигнорировало, в ответ администрация вынесла постановление о демонтаже, которое ООО и попыталось оспорить в суде.