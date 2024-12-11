Личный приём граждан проведёт в Великих Луках замруководителя УФССП по Псковской области

16:15, 11 декабря 2024, ПАИ

Личный приём граждан проведет заместитель руководителя УФССП России по Псковской области – заместитель главного судебного пристава Псковской области Елена Елисеева 13 декабря в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Приём граждан и представителей организаций, чьи исполнительные производства находятся на исполнении в ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов, пройдёт с 14:00 до 16:00 в Великих Луках, на улице Горной, 5.

Записаться на него можно по телефону 8 (8112) 699-091.

«Каждый обратившийся сможет получить индивидуальную консультацию по своему конкретному случаю, узнать о порядке возбуждения исполнительного производства, порядке применения мер принудительного исполнения, а также по другим актуальным вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов», – отметили в пресс-службе.

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.