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Спорт

В Псковской области депутаты, молодёжь и особенные дети сыграли в бочче

Товарищеский матч по бочче сыграли воспитанники Центра лечебной педагогики, депутаты областного Собрания и члены Молодёжного парламента – спортивная игра была приурочена к Международному дню инвалидов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

  • Депутаты, члены Молодёжного парламента и особенные дети сыграли в бочче
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Депутаты, члены Молодёжного парламента и особенные дети сыграли в бочче
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Депутаты, члены Молодёжного парламента и особенные дети сыграли в бочче
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Депутаты, члены Молодёжного парламента и особенные дети сыграли в бочче
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Депутаты, члены Молодёжного парламента и особенные дети сыграли в бочче
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Депутаты, члены Молодёжного парламента и особенные дети сыграли в бочче
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Депутаты, члены Молодёжного парламента и особенные дети сыграли в бочче
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Депутаты, члены Молодёжного парламента и особенные дети сыграли в бочче
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Депутаты, члены Молодёжного парламента и особенные дети сыграли в бочче
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Депутаты, члены Молодёжного парламента и особенные дети сыграли в бочче
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Депутаты, члены Молодёжного парламента и особенные дети сыграли в бочче
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Депутаты, члены Молодёжного парламента и особенные дети сыграли в бочче
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Депутаты, члены Молодёжного парламента и особенные дети сыграли в бочче
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В соревновании в составе смешанных команд участвовали вице-спикер Игорь Дитрих, председатели парламентских комитетов Алексей Севастьянов и Андрей Козлов, члены Молодёжного парламента Дарья Морозова и Максим Ермолин, директор образовательного учреждения Андрей Царёв и дети с особенностями развития.

«Мы уже не первый раз приезжаем сюда – эта игра стала доброй традицией –, и всегда получаем самые тёплые эмоции от взаимного общения. Потрясающая атмосфера, искренняя радость и настоящий праздник и для ребят, и для нас», – поделился впечатлениями Алексей Севастьянов.

Бочче – спортивная игра на точность, разработанная специально для людей с особенностями развития. Несмотря на спортивный азарт, результат игры ни для одной из команд не являлся главным итогом встречи. Важнее оказалось хорошее настроение. «Эмоции переполняют, очень приятно видеть, как радуются ребята, как готовятся к этой встрече – на этот раз выступили с танцевальными номерами. Но, честно признаюсь, эта игра заходит всем, мы сами получаем не меньшее удовольствие, чем дети», – рассказал о своих ощущениях Андрей Козлов.

В этом году состав команды расширился – к депутатам присоединились члены Молодёжного парламента. «Новичкам» не только объяснили правила игры, но и провели экскурсию по Центру лечебной педагогики. «Мы посмотрели классы, где занимаются ребята. В силу ограниченных возможностей здоровья там их учат не физике и математике, их учат жизни. Это действительно уникальный центр, который позволяет особенным детям социализироваться, вести активный образ жизни. Сегодняшняя игра тому яркое подтверждение», – поделился Максим Ермолин, пообещав, что в следующий раз Молодёжный парламент приедет в центр в более широком составе.

Игорь Дитрих признался, что каждый раз рад встрече не только с особенными детьми, но и с сотрудниками учреждения: «Видно, какой здесь уют, каким вниманием окружены дети. Все сотрудники центра по-настоящему вкладывают душу, и ребята чувствуют эту заботу».

По окончании игры ребята подарили депутатам ёлочные игрушки, сделанные своими руками. Поделки воспитанников Центра лечебной педагогики украсили ёлку, установленную в фойе областного Собрания депутатов.

Игра бочче входит в число паралимпийских видов спорта. Матч может проводиться между двумя людьми или двумя командами. Каждая сторона бросает шары по очереди, стараясь попасть как можно ближе к цели – ближе, чем удаётся сопернику. Правила схожи с игрой в боулинг или с кёрлингом. Бочче впервые было включено в программу VII Паралимпийских летних игр 1984 года, в России начало развиваться с 2009 года. Является активно развивающимся видом спорта для игроков с тяжелейшими формами поражения центральной нервной системы и травмами позвоночника.

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