Пьяный водитель учинил ДТП в Новосокольниках

16:57, 11 декабря 2024, ПАИ

Пьяный водитель учинил ДТП в Новосокольниках, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

У дома № 43 на улице Советской пьяный водитель на автомобиле Renault Megan протаранил впереди едущий автомобиль Hyundai. После этого Hyundai вылетел в кювет и врезался в столб.

Участники ДТП от медпомощи отказались.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.