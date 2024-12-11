Пьяный водитель учинил ДТП в Новосокольниках
Пьяный водитель учинил ДТП в Новосокольниках, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
У дома № 43 на улице Советской пьяный водитель на автомобиле Renault Megan протаранил впереди едущий автомобиль Hyundai. После этого Hyundai вылетел в кювет и врезался в столб.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Участники ДТП от медпомощи отказались.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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