В Пскове завершается капремонт школы № 2

18:25, 11 декабря 2024, ПАИ

Строители завершают капитальный ремонт школы № 2 в Пскове. Об этом глава Пскова Борис Елкин сообщил в своём телеграм-канале.



Фото: из телеграм-канала Бориса Елкина



Фото: из телеграм-канала Бориса Елкина



Фото: из телеграм-канала Бориса Елкина



Фото: из телеграм-канала Бориса Елкина







«С 16 декабря дети начнут переезд в родные стены. Проведён колоссальный объём работ, основные из которых – замена кровли, всех коммуникаций и расширение помещений гардероба», – отметил глава города.

Кроме того, проведён косметический ремонт учебных классов, произведена частичная замена мебели, кухонного оборудования, сантехники и другие работы.

«Окончание капремонта вынужденно задержалось, но обновлённая школа, уверен, будет ещё долго радовать и учеников, и преподавателей», – подытожил Борис Елкин.