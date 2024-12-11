В Пскове завершается капремонт школы № 2
Строители завершают капитальный ремонт школы № 2 в Пскове. Об этом глава Пскова Борис Елкин сообщил в своём телеграм-канале.
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Фото: из телеграм-канала Бориса Елкина
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Фото: из телеграм-канала Бориса Елкина
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Фото: из телеграм-канала Бориса Елкина
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Фото: из телеграм-канала Бориса Елкина
«С 16 декабря дети начнут переезд в родные стены. Проведён колоссальный объём работ, основные из которых – замена кровли, всех коммуникаций и расширение помещений гардероба», – отметил глава города.
Кроме того, проведён косметический ремонт учебных классов, произведена частичная замена мебели, кухонного оборудования, сантехники и другие работы.
«Окончание капремонта вынужденно задержалось, но обновлённая школа, уверен, будет ещё долго радовать и учеников, и преподавателей», – подытожил Борис Елкин.
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