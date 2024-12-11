Пушкиногорцев предупредили о начале пневматических испытаний газопровода-отвода
В Пушкинских Горах начинаются пневматические испытания газопровода-отвода пушкиногорской газораспределительной станции. Испытания пройдут до 14 декабря включительно, сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на ООО «СтройПроекСервис».
В связи с этим будет организована охранная зона на время проведения испытаний. Территории проведения работ огорожены, незаконное пребывание людей на них запрещено.
Отметим, пневматические испытания трубопровода – это комплекс мероприятий, проводимых специалистами для определения степени герметичности и прочности оборудования под давлением.
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