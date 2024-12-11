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Культура

Фестиваль «Кулов-фест» торжественно открыли в Пскове

Фестиваль «Кулов-фест» торжественно открылся в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина сегодня, 11 декабря. Гостей и зрителей поприветствовали арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин и директор Казанского татарского ТЮЗа Ильнур Гайниев, сообщили в пресс-службе театра.

«Мы уже не первый год проводим монографические фестивали, посвящённые творчеству ярких деятелей современной культуры, связанных с премьерами, которые выпускает Псковский театр драмы. Мы делали «Данилов-фест», «Мо Янь фест», «Потапов-фест». Хотя Тимур Кулов – режиссёр из Татарстана – пока ещё не поставил у нас спектакль по пьесе Леонида Андреева «Каинова печать», мы решили авансом провести фестиваль, посвящённый его творчеству. Надеюсь, псковским зрителям будет интересно, потому что спектакль у Тимура яркий и зритель должен их оценить. Сегодня вы увидите спектакль, который получил специальную премию «Золотой маски» в этом году, – «Приключения Рустема», спектакль татарского ТЮЗа имени Кариева, открывающий фестиваль», – сказал Андрей Пронин, приветствуя зрителей.

В афишу «Кулов-феста» вошли также спектакли «Лютый» Акмолинского русского драматического театра (Кокшетау, Казахстан), «Станционный смотритель» Акмолинского русского драматического театра (Кокшетау, Казахстан), «Жребий» Буинского драматического театра (Буинск, Татарстан), «Нос» Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева (Санкт-Петербург).

Кроме того, перед собравшимися выступил директор Казанского татарского ТЮЗа Ильнур Гайниев: «Благодарим вас за приглашение. Прекрасный город и фестиваль. И такая душевная публика! Мы очень гордимся нашим спектаклем. Символично, что фестиваль открывает коллектив из Республики Татарстан». Также он отметил, что татары с пустыми руками в гости не приезжают, и вручил Андрею Пронину привезённые из Казани куклу в национальном костюме и татарский десерт чак-чак.

Сразу после открытия начался первый спектакль Казанского государственного татарского театра юного зрителя имени Г. Кариева – «Приключения Рустема».

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