Михаил Ведерников – о внедрении сервиса ГосChat: Сделаем всё, чтобы этот инструмент служил на благо жителей региона

23:12, 11 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в Международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey, которая проходит в Москве с 11 по 13 декабря. Развитие системы ГосChat в регионе Михаил Ведерников обсудил с руководством Сбера, сообщается в телеграм-канале главы региона.

«Здесь представлены самые успешные Al-практики и кейсы, выступают ведущие российские и международные эксперты из БРИКС и других стран мира, представители власти и бизнеса. На полях конференции с руководством Сбера обсудил дальнейшее развитие системы ГосChat, о которой рассказывал во время прямой линии. Переговоры прошли успешно – фактически заручился поддержкой ключевого разработчика искусственного интеллекта в нашей стране», – говорится в сообщении.

Проект планируется реализовать в два этапа. Михаил Ведерников также отметил, что у ИИ-систем большое будущее. «Сделаем всё, чтобы этот инструмент служил на благо жителей региона», – подчеркнул он.