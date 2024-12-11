Михаил Ведерников – о внедрении сервиса ГосChat: Сделаем всё, чтобы этот инструмент служил на благо жителей региона
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в Международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey, которая проходит в Москве с 11 по 13 декабря. Развитие системы ГосChat в регионе Михаил Ведерников обсудил с руководством Сбера, сообщается в телеграм-канале главы региона.
«Здесь представлены самые успешные Al-практики и кейсы, выступают ведущие российские и международные эксперты из БРИКС и других стран мира, представители власти и бизнеса. На полях конференции с руководством Сбера обсудил дальнейшее развитие системы ГосChat, о которой рассказывал во время прямой линии. Переговоры прошли успешно – фактически заручился поддержкой ключевого разработчика искусственного интеллекта в нашей стране», – говорится в сообщении.
Проект планируется реализовать в два этапа. Михаил Ведерников также отметил, что у ИИ-систем большое будущее. «Сделаем всё, чтобы этот инструмент служил на благо жителей региона», – подчеркнул он.
Михаил Ведерников – о внедрении сервиса ГосChat: Сделаем всё, чтобы этот инструмент служил на благо жителей региона
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