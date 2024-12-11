Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Михаил Ведерников – о внедрении сервиса ГосChat: Сделаем всё, чтобы этот инструмент служил на благо жителей региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в Международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey, которая проходит в Москве с 11 по 13 декабря. Развитие системы ГосChat в регионе Михаил Ведерников обсудил с руководством Сбера, сообщается в телеграм-канале главы региона.

«Здесь представлены самые успешные Al-практики и кейсы, выступают ведущие российские и международные эксперты из БРИКС и других стран мира, представители власти и бизнеса. На полях конференции с руководством Сбера обсудил дальнейшее развитие системы ГосChat, о которой рассказывал во время прямой линии. Переговоры прошли успешно – фактически заручился поддержкой ключевого разработчика искусственного интеллекта в нашей стране», – говорится в сообщении.

Проект планируется реализовать в два этапа. Михаил Ведерников также отметил, что у ИИ-систем большое будущее. «Сделаем всё, чтобы этот инструмент служил на благо жителей региона», – подчеркнул он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 декабря 2024

Михаил Ведерников – о внедрении сервиса ГосChat: Сделаем всё, чтобы этот инструмент служил на благо жителей региона
11 декабря 2024

Сервис ГосChat запланировано внедрить в работу госсектора Псковской области в два этапа
11 декабря 2024

Правительство Псковской области внедряет искусственный интеллект в работу государственного сектора
11 декабря 2024

Шестимиллиардные поправки в бюджет Псковской области 2025 года рассмотрела согласительная комиссия
11 декабря 2024

Михаил Ведерников озвучил цифры бюджета, с которыми область завершает год
10 декабря 2024

Михаил Ведерников провёл серию традиционных встреч с фракциями Псковского областного Собрания
10 декабря 2024

Бюджетные консультации губернатора с парламентской оппозицией прошли в Псковском областном Собрании
10 декабря 2024

Приоритеты бюджета Псковской области на 2025 год обсудили с Михаилом Ведерниковым депутаты-единороссы

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...