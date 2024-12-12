Построенный в береговой полосе жилой дом в Псковском районе подлежит сносу по иску прокурора
Прокуратура Псковского района по обращению гражданина провела проверку соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды. Об этом ПАИ сообщили в региональной прокуратуре.
Установлено, что гражданин возвёл жилой дом и забор в деревне Черёха Псковского района в нарушение требований Водного кодекса РФ. Участок находился в 20-метровой береговой полосе реки Многи. Это нарушает права неопределённого круга лиц на свободный доступ к водному объекту, отметили в прокуратуре.
Прокурор Псковского района обратился в суд с иском о признании жилого дома самовольной постройкой и обязании собственника за свой счёт снести строение и забор. Суд удовлетворил требования прокурора. Третий кассационный суд общей юрисдикции решение суда признал законным и обоснованным.
Реальное исполнение судебного акта находится под контролем прокуратуры Псковского района.
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