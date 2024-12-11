В Псковском районе водитель учинил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия

23:41, 11 декабря 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Opel протаранил автомобиль Renault Logan и скрылся с места ДТП возле деревни Черняковицы в Псковском районе.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







В результате происшествия погибла 91-летняя пассажирка и пострадала ещё одна – 60-летняя женщина. Она от госпитализации отказалась.

Сотрудники ГАИ задержали водителя Chevrolet.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.