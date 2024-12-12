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Происшествия

Мужчина с татуировкой на руке пропал в Локнянском округе

31-летний Алексей Прокофьев пропал в деревне Крестилово Локнянского округа, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт. Псковская область».

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

10 декабря он ушёл в неизвестном направлении, и с тех пор его местоположение остается неизвестным.

Ростом мужчина 172 сантиметра, у него худощавое телосложение, голубые глаза, русые волосы, короткая стрижка.

Был одет в чёрную куртку, чёрную жилетку, тёмно-зелёные спортивные брюки, чёрные ботинки, красную шапку.

С собой у него чёрный рюкзак. Также у мужчины на левой руке татуировка.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Алексея Прокофьева, просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

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