Мужчина с татуировкой на руке пропал в Локнянском округе
31-летний Алексей Прокофьев пропал в деревне Крестилово Локнянского округа, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт. Псковская область».
10 декабря он ушёл в неизвестном направлении, и с тех пор его местоположение остается неизвестным.
Ростом мужчина 172 сантиметра, у него худощавое телосложение, голубые глаза, русые волосы, короткая стрижка.
Был одет в чёрную куртку, чёрную жилетку, тёмно-зелёные спортивные брюки, чёрные ботинки, красную шапку.
С собой у него чёрный рюкзак. Также у мужчины на левой руке татуировка.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Алексея Прокофьева, просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.
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