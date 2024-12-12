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Общество

Судить о погоде на весь следующий год советует сегодня народный календарь

Память святого Парамона отмечается сегодня, 12 декабря, пишет calend.ru.

Судить о погоде на будущий год по сегодняшнему дню советует народный календарь. Фото: ПАИ

На Руси Парамона прозвали Зимоуказателем - по его дню обычно предсказывали погоду на весь декабрь. «Утро красное - быть декабрю ясным», - считалось в народе. Метель предвещала такую же погоду до Николы Зимнего, а багряная заря — сильные ветры.

В этот день люди очищали крыши от снега, приговаривая: «Пришел Парамон - снег с крыши вон».

Также считалось, что в этот день «земля каменеет, а речка стынет».

По снегу в этот день делали прогнозы на будущий год. «Зима без снегу - не быть хлебу»; «Снег глубок - год хорош»; «Много снега - много хлеба, вода разольется - сена наберется»; «Снег земле-кормилице - теплый кожух», говорили крестьяне.

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