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Михаил Ведерников: Конституция формирует образ жизни каждого человека, определяет его права и обязанности

Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем Конституции Российской Федерации.

Фото: ПАИ

«Этот государственный праздник напоминает нам о важности основного закона страны, а также о значимости тех ценностей и ориентиров, которые заложены в Конституцию. Эти идеи понятны каждому — признание высшей ценностью человека, его прав и свобод, историческая преемственность, гражданский мир и согласие, любовь и уважение к Отечеству, надежные социальные гарантии, защита государственной целостности и суверенитета России», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что Конституция — это не только политико-правовой механизм, где прописаны цели и ориентиры для развития общества и государства. «Она формирует образ жизни каждого человека, определяет его права и обязанности. Неукоснительно следуя всем конституционным нормам, мы обеспечиваем укрепление государственности и национальной безопасности, достойную жизнь, свободное развитие и самореализацию каждого человека. Уверен, что и впредь Конституция России будет надежным ориентиром для нашего государства и каждого гражданина на пути к нашему общему, стабильному и светлому будущему», — заключил Михаил Ведерников.

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