Учебно-тренировочные сборы по подготовке к региональному этапу ВсОШ по истории пройдут в ПсковГУ

10:22, 12 декабря 2024, ПАИ

Учебно-тренировочные сборы по подготовке к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников по истории проводит ПсковГУ с 21 по 26 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

В программе – лекции, тренинги и мастер-классы для школьников и педагогов от ведущих специалистов, членов центральной предметно-методической комиссии, членов жюри регионального и заключительного этапов.

Для регистрации на сборы школьникам нужно пройти регистрацию на сайте ПсковГУ до 16 декабря.

Для прохождения курсов повышения квалификации педагогам необходимо:

заполнить форму регистрации на сайте ПсковГУ до 16 декабря;

направить на email центра олимпиадного движения cod@pgumail.ru сканы (фотографии) заявления, согласия на обработку персональных данных, паспорта (разворот с фотографией и с актуальной пропиской), СНИЛС, диплома об образовании, свидетельства о браке или иного документа, подтверждающего изменение фамилии (если ФИО в паспорте и дипломе не совпадают).

Напомним, Центр олимпиадного движения СЗФО в ПсковГУ создан в рамках реализации программы «Приоритет-2030», инициированной Министерством науки и высшего образования РФ.

ПсковГУ является методическим центром олимпиадной подготовки талантливых школьников. Специалисты вуза разработали единые методические подходы по отбору и сопровождению, организовали систематическое проведение программ повышения квалификации педагогов-предметников, привлекли более 100 общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования регионов РФ, в том числе более 500 школьников и преподавателей, исполнительные органы в сфере образования из более чем 75 регионов РФ.