Прокуроры Псковской области и гарнизона проведут приём для участников и ветеранов СВО

12:12, 12 декабря 2024, ПАИ

Прокурор Псковской области Андрей Мошков и военный прокурор Псковского территориального гарнизона Вадим Иванченко проведут приём для участников и ветеранов спецоперации, а также для членов их семей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковского филиала фонда «Защитники Отечества».

Прием пройдёт 18 декабря с 11:00 до 13:00 в филиале фонда «Защитники Отечества» (улица Льва Толстого, 31а).

Кроме вопросов, связанных с участием в специальной военной операции, граждане могут обратиться к правозащитникам с жалобами на бездействие ответственных лиц и нерешённые проблемы в сфере ЖКХ, газификации, энергетики, здравоохранения, образования и других.

Предварительная запись на приём осуществляется по телефону (8 8112) 67-28-03.