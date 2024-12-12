Света временно не будет в пяти домах в Великих Луках
Света временно не будет в пяти домах в Великих Луках сегодня, 12 декабря, сообщили ПАИ в городской администрации.
Так, с 12:00 до 14:00 в связи с проведением ВРЭС ремонтных работ на линии будет отключено электроснабжение на улице Маршала Жукова, 24, 26/13, 26 корпус 1, улице Дворецкой, 13 корпус 2, 13/28.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
12 декабря 2024
Прокуроры Псковской области и гарнизона проведут приём для участников и ветеранов СВО
12 декабря 2024
Сильный ветер и мороз до -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
12 декабря 2024
Жители Псковской области могут дополнить новую экспозицию Музея Победы семейными письмами с фронта
12 декабря 2024
Михаил Ведерников: Конституция формирует образ жизни каждого человека, определяет его права и обязанности