Итоги конкурса «Лучший по профессии» подводят в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая итогам городского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 12 декабря.
Итоги конкурса подводим вместе с заместителем главы администрации Пскова Андреем Ульяновыми и победителями этого года Антоном Щербатюком («Лучший штукатур»), Никитой Батаковым («Лучший столяр»), Ольгой Бедских («Лучший пекарь»), Юлией Бахваловой («Лучший визажист»).
Напомним, что конкурс проходил с 18 ноября среди штукатуров, столяров, пекарей и визажистов. Всего за звание лучших боролись 24 псковича. Фоторепортаж с церемонии награждения смотрите здесь.
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