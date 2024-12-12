Итоги конкурса «Лучший по профессии» подводят в медиацентре ПАИ

12:06, 12 декабря 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая итогам городского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 12 декабря.

Итоги конкурса подводим вместе с заместителем главы администрации Пскова Андреем Ульяновыми и победителями этого года Антоном Щербатюком («Лучший штукатур»), Никитой Батаковым («Лучший столяр»), Ольгой Бедских («Лучший пекарь»), Юлией Бахваловой («Лучший визажист»).

Напомним, что конкурс проходил с 18 ноября среди штукатуров, столяров, пекарей и визажистов. Всего за звание лучших боролись 24 псковича. Фоторепортаж с церемонии награждения смотрите здесь.