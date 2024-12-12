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Общество

Частичная занятость в Псковской области становится трендом

Формат частичной занятости становится трендом на рынке труда в Псковской области – за последние 30 дней местные работодатели разместили более тысячи вакансий с неполной занятостью, что на 28 % больше, чем в прошлом году. Об этом ПАИ рассказали аналитики hh.ru.

В 2024 году ни разу не ослабевала потребность найти персонал, который готов работать в формате частичной занятости. Так, средний прирост вакансий с подобным стилем работы в регионе составил 33 %, а ежемесячно наниматели делали местным исполнителям более 500 таких предложений.

«Временная занятость для бизнеса в условиях острейшего дефицита – это вариант спасения, хоть и временный», – рассказала директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова. Она объяснила, что за счёт временной занятости бизнес может уменьшить финансовые потери, так как нанять человека на некоторый срок будет в разы дешевле, чем трудоустроить постоянного работника. «В связи с этим тренд на частичную занятость в 2025 году будет только расти и усиливаться», – уточнила Юлия Сахарова.

Сфера транспорта и логистики занимает первое место по наибольшей доле вакансий с возможностью частичной занятости в Псковской области – количество предложений для специалистов этой области составляет 33,6 %, обслуживающий персонал оказался на втором месте, их доля – 32,1 %, на третьем месте – продажи с показателем в 26,5 %.

Также для временных работников наблюдается и падение числа вакансий. В сфере управления персоналом предложений по неполной занятости стало меньше на 21 %, в финансах – на 14,7 % и в страховании – на 9 %.

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