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Спорт

Новогодние забеги пройдут в Пскове и Великих Луках 1 января

Открытые праздничные «Забеги обещаний» пройдут в Пскове и Великих Луках 1 января, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Новогодний забег пройдёт в Великих Луках 1 января. Фото предоставили организаторы мероприятия

Забег в южной столице региона начнётся у главной новогодней ёлки на площади Ленина в 12:00. Спортсмены пробегут 2025 метров. Выдача номеров состоится в тот же день в 11:30 на месте проведения.

В Пскове старт также будет дан в 12:00 на набережной реки Великой. Можно будет пробежать две дистанции на два и пять километров.

«Вы пишете на нагрудном номере своё обещание на 2025 год и в первый день нового года делаете уверенные шаги к его осуществлению вместе с тысячами других участников по всей стране», – отметили организаторы мероприятия.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

В Пскове состоится ещё один аналогичный забег. В нынешнем году его назвали «На спорте после хоровода».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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