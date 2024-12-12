Новогодние забеги пройдут в Пскове и Великих Луках 1 января

13:46, 12 декабря 2024, ПАИ

Открытые праздничные «Забеги обещаний» пройдут в Пскове и Великих Луках 1 января, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Забег в южной столице региона начнётся у главной новогодней ёлки на площади Ленина в 12:00. Спортсмены пробегут 2025 метров. Выдача номеров состоится в тот же день в 11:30 на месте проведения.

В Пскове старт также будет дан в 12:00 на набережной реки Великой. Можно будет пробежать две дистанции на два и пять километров.

«Вы пишете на нагрудном номере своё обещание на 2025 год и в первый день нового года делаете уверенные шаги к его осуществлению вместе с тысячами других участников по всей стране», – отметили организаторы мероприятия.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

В Пскове состоится ещё один аналогичный забег. В нынешнем году его назвали «На спорте после хоровода».

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