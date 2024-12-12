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Общество

Более 700 тысяч россиян проголосовали за внешний вид тысячерублёвой купюры

В России завершилось онлайн-голосование за внешний вид оборотной стороны новой тысячерублёвой купюры, сообщает пресс-служба Банка России.

Дизайн тысячерублёвой купюры 2023 года. К концу 2025 года изменится дизайн оборотной стороны, а лицевая сторона останется прежней. Изображение: пресс-служба Банка России

Более 700 тысяч россиян выбирали между 25 объектами Приволжского федерального округа, а наибольшее количество голосов набрали такие достопримечательности, как скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор» (147 894 голоса), дворец земледельцев (131 501 голос), саратовский автомобильный мост через Волгу (115 066 голосов) и памятник Салавату Юлаеву (108 984 голоса).

«Теперь слово за художниками Банка России и Гознака. Им предстоит создать гармоничную композицию из символов, которым люди отдали предпочтение», – сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что художники разработают эскизы и сами определят, какие из символов будут на первом, втором и третьем планах, а финальный вариант выберет совет директоров регулятора.

В планах Банка России – модернизировать банкноты 10, 50 и 500 рублей, отбор символов для которых будет проходить также с учётом народного голосования. А обновлённую тысячерублёвую купюру планируется представить к концу 2025 года.

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