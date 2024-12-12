Как стать участником «Движения первых», рассказали псковичам

13:13, 12 декабря 2024, ПАИ

Как стать участником «Движения первых», рассказали псковичам. «Движение первых» – крупнейшее в России сообщество, которое объединяет детей, подростков и взрослых. Участниками движения в Псковской области являются более 17 тысяч человек, среди которых школьники, студенты учебных заведений среднего и высшего образования, родители и наставники.

«Движение первых» реализует программу воспитательной работы с детьми и молодежью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия, в целях создания единого воспитательного пространства равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи.

Любой желающий в возрасте от 6 лет может вступить в «Движение первых», для этого необходимо зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф.