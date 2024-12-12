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Общество

Рекордное число заявок подано в ПФКИ от Псковской области

Торжественное мероприятие в честь годовщины со дня начала работы проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив в Псковской области проходит в Доме молодежи сегодня, 12 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Даниил Григорьев. Фото ПАИ

Более 35 млн рублей грантов было привлечено в Псковскую область в 2024 году, сообщил руководитель проектного офиса ПФКИ в Пскове Даниил Григорьев. «Уже узнаем итоги конкурса на 2025 год, думаю, что миллионов 20 еще в эту статистику добавится», – сделал он прогноз.

В 2025 году пройдёт первый форум проектных офисов ПФКИ. Представители всех 26 проектных офисов со всей страны соберутся в Пскове, чтобы подвести итоги, построить планы на будущее, поделиться опытом, рассказал Даниил Григорьев.

Дмитрий Яковлев. Фото ПАИ

«Невероятное количество организаций, которые получили поддержку, смогли прокачать свои навыки, доработать свои проекты. Псковский офис ПФКИ считается одним из лучших в России, и я невероятно горжусь, что такие замечательные ребята работают в нашей команде, в команде молодежки Псковской области!» – сказал врио председателя регионального комитета по молодежной политике Дмитрий Яковлев.

В этом году от Псковской области в ПФКИ было подано рекордное число заявок – 93.

Алеся Михачёва. Фото ПАИ

Правительство России на всех уровнях поддерживает проектную деятельность, отметила директор Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Алеся Михачёва.

«Сейчас огромное количество возможностей участвовать, получать и реализовывать свои идеи, поддержка есть и на уровне региона, и на уровне страны, проектный офис ПФКИ помогает в этом на все сто процентов», – отметила она.

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Рекордное число заявок подано в ПФКИ от Псковской области

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