Пыталовский округ признан лучшим в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в СЗФО

14:24, 12 декабря 2024, ПАИ

Пыталовский муниципальный округ признан лучшим органом местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в СЗФО. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Почётной грамоты министра МЧС России за заслуги в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций удостоен руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов.

Награждение состоялось в Мурманске на заседании с руководящим составом территориальных органов МЧС России, территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС субъектов СЗФО.