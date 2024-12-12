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Общество

Пыталовский округ признан лучшим в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в СЗФО

Пыталовский муниципальный округ признан лучшим органом местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в СЗФО. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Фото из официального ТГ-канала Псковской области

Почётной грамоты министра МЧС России за заслуги в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций удостоен руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов.

Награждение состоялось в Мурманске на заседании с руководящим составом территориальных органов МЧС России, территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС субъектов СЗФО.

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