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Общество

Отремонтирован путепровод через железную дорогу в Пыталово

По президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтирован путепровод через железную дорогу в Пыталово. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото предоставлено региональным комитетом по транспорту и дорожному хозяйству

Искусственное сооружение расположено на 122-м км автомобильной дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок, которая является объездной дорогой.

Фото предоставлено региональным комитетом по транспорту и дорожному хозяйству

Путепровод построен в 1990 году, и с тех пор его серьёзно не обновляли. Ремонт сооружения стал возможным благодаря дорожному нацпроекту. На эти цели из федерального бюджета выделено 152 млн рублей.

Подрядчик отремонтировал опоры, железобетонные балки и заменил опорные части конструкции. Также обновил гидроизоляцию, асфальтобетонное покрытие на путепроводе и подходах к нему, укрепил конусы моста и выполнил устройство лестничных сходов, локальных очистных сооружений, установил новые перила и барьеры.

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