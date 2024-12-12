Отремонтирован путепровод через железную дорогу в Пыталово

14:53, 12 декабря 2024, ПАИ

По президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтирован путепровод через железную дорогу в Пыталово. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Искусственное сооружение расположено на 122-м км автомобильной дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок, которая является объездной дорогой.

Путепровод построен в 1990 году, и с тех пор его серьёзно не обновляли. Ремонт сооружения стал возможным благодаря дорожному нацпроекту. На эти цели из федерального бюджета выделено 152 млн рублей.

Подрядчик отремонтировал опоры, железобетонные балки и заменил опорные части конструкции. Также обновил гидроизоляцию, асфальтобетонное покрытие на путепроводе и подходах к нему, укрепил конусы моста и выполнил устройство лестничных сходов, локальных очистных сооружений, установил новые перила и барьеры.