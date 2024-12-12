Как работать с классическими произведениями в театре, рассказал режиссёр Тимур Кулов

16:27, 12 декабря 2024, ПАИ

Как работать с классическими произведениями в театре, рассказал режиссёр Тимур Кулов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 декабря.

«Классический текст в основном всегда остаётся. Иногда добавляются какие-то диалоги этюдным методом во время репетиции. Мы придумываем ситуации, которые нам нужны, и добавляем к этому разговор между актёрами, стилизуя текст», – отметил гость студии.

Тимур Кулов также подчеркнул, что в первую очередь перед работой с такими текстами нужно подумать, кто рассказывает историю и как это будут видеть зрители. Дальше нужно найти себя в этой истории и обдумать единое пространство. «Текст для меня – режиссёрская рамка, и уже от этого я отталкиваюсь, как «лепить» историю», – заключил он.

Напомним, что фестиваль «Кулов-фест» торжественно открылся в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина в среду, 11 декабря. Спектакль «Приключение Рустема», лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», открыл фестиваль. Как это было – в фоторепортаже ПАИ.

В афишу «Кулов-феста» вошли также спектакли «Лютый» и «Станционный смотритель» Акмолинского русского драматического театра (Кокшетау, Казахстан), «Жребий» Буинского драматического театра (Буинск, Татарстан), «Нос» Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева (Санкт-Петербург).