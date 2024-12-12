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Культура

«Обесчеловечивание героя»: режиссёр Тимур Кулов рассказал о премьере спектакля «Каинова печать» в Пскове

О спектакле по пьесе Леонида Андреева «Каинова печать», премьера которого состоится весной 2025 года на сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, рассказал режиссёр Тимур Кулов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 декабря.

Фото: ПАИ

«У этой пьесы была сложная сценическая судьба, и на театральном пространстве мало кто о ней знает, хотя текст в ней очень актуальный. И сейчас над ним идёт работа, это будет такая «пьеса по пьесе», – отметил гость студии.

По словам Тимура Кулова, тема пьесы заключается в вопросе о том, как люди оказались в своей социальной роли и насколько всё может быть чудовищно, притом что человек об этом даже не подозревает. «Это история медленного обесчеловечивания героя прямо на твоих глазах. Наверное, в своё время эта тема оказалась забыта из-за того, что была острой и не очень простой. Но чем больше трагедийности, тем больше юмора в произведении», – заключил режиссёр.

Напомним, что фестиваль «Кулов-фест» торжественно открылся в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина в среду, 11 декабря. Спектакль «Приключение Рустема», лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», открыл фестиваль. Как это было – в фоторепортаже ПАИ.

В афишу «Кулов-феста» вошли также спектакли «Лютый» и «Станционный смотритель» Акмолинского русского драматического театра (Кокшетау, Казахстан), «Жребий» Буинского драматического театра (Буинск, Татарстан), «Нос» Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева (Санкт-Петербург).

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