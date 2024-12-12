Руководитель Псковского штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова отмечена благодарственным письмом президента

15:59, 12 декабря 2024, ПАИ

Руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества, общественный помощник губернатора Псковской области Мария Филонова отмечена благодарственным письмом президента России Владимира Путина, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Наш комитет семей воинов Отечества активно участвует в жизни региона: устраивает встречи школьников с героями – участниками СВО и уроки мужества, оказывает помощь семьям военнослужащих, точечно подключается для решения общественно важных задач. Спасибо за работу! Поздравляю», – отметил Михаил Ведерников.