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Общество

Руководитель Псковского штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова отмечена благодарственным письмом президента

Руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества, общественный помощник губернатора Псковской области Мария Филонова отмечена благодарственным письмом президента России Владимира Путина, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала губернатора Михаила Ведерникова

«Наш комитет семей воинов Отечества активно участвует в жизни региона: устраивает встречи школьников с героями – участниками СВО и уроки мужества, оказывает помощь семьям военнослужащих, точечно подключается для решения общественно важных задач. Спасибо за работу! Поздравляю», – отметил Михаил Ведерников.

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