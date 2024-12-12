Режиссёр театра Тимур Кулов – о «Кулов-фесте»: Интересная практика – делать фестивали в честь ныне живущих людей

19:37, 12 декабря 2024, ПАИ

Впечатлениями от проведения фестиваля «Кулов-фест», который торжественно открылся в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 11 декабря, поделился режиссёр ТЮЗа имени А. А. Брянцева Тимур Кулов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 декабря.

«Интересная практика – делать фестивали в честь ныне живущих людей. Мне кажется, это логично, правильно, что проводится здесь и сейчас, а не когда человек уже забронзовеет и происходит фестиваль памяти. Также это замечательный повод всем встречаться. Как здорово увидеть все коллективы вместе на Псковской земле – когда бы они ещё собрались в таком составе», – отметил Тимур Кулов.

Когда ему сообщили идею сделать фестиваль собственных спектаклей, он подумал, что это розыгрыш.

«Я слышал о фестивалях «Потапов-фест», «Данилов-фест», «Мо Янь фест», но никак не ассоциировал с собой. Это было совершенно неожиданно. Но сказал: надо делать, поскольку от таких подарков судьбы не отказываются и, опять же, это повод всех собрать вместе», – заметил он.

Все спектакли на фестивале неслучайны, их объединяет поиск чего-то тёплого и человеческого, уточнил Тимур Кулов.