Митрополит Матфей поздравил печерян с открытием центра «Путь добра»

16:45, 12 декабря 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей поздравил печерян с открытием центра православного добровольчества «Путь добра». Об этом с торжественного мероприятия сообщает корреспондент ПАИ.

«Всех вас сердечно поздравляю с сегодняшним днём, который так долго ожидала молодёжь Печорского района, молодёжь Псковской области, – открытие нашего замечательного проекта «Путь добра», а именно первого православного добровольческого центра. Сегодня мы освятили это помещение, которое будет наполнено новыми смыслами, жизненной энергией молодых неравнодушных сердец, которые спешат делать добро», – отметил митрополит.

Жизнь христианина и любого человека наполнена смыслом, когда он отдаёт, подчеркнул он.

«Мы живём и полноценно развиваемся тогда, когда делимся своей радостью, когда делимся своим свободным временем и с желанием помогаем ближнему. Именно тогда мы получаем ответную радость и любовь людей, которым помогаем. Как говорил святитель Иоанн Златоуст, естественный путь богопознания – это добро», – обратил внимание митрополит Матфей.

Он также выразил слова благодарности губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, правительству региона и областному комитету по молодёжной политике за помощь в открытии центра.

«И самое главное, что наш центр наполнен неравнодушными ребятами, девчонками, которые здесь будут проводить своё время, созидая добро», – заключил митрополит.