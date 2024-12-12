Первый в России центр православного добровольчества «Путь добра» открыли в Печорах

16:13, 12 декабря 2024, ПАИ

Первый в России центр православного добровольчества «Путь добра» открыли в Печорах в четверг, 12 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ





















В торжественном мероприятии приняли участие заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, митрополит Псковский и Порховский Матфей, врио председателя комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев и глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.

Напомним, что проект «Путь добра» признан победителем Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» в номинации «Развитие инфраструктуры поддержки добровольчества» в 2023 году. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

На реализацию проекта выделили свыше шести миллионов рублей.