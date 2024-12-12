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Общество

Историческую территорию Запсковья в Пскове включат в объединённую зону охраны

В Псковское областное Собрание для утверждения депутатским корпусом поступил пакет документов, определяющий границы объединённой зоны охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных в исторической части Пскова на Запсковье. Речь идёт о территории, ограниченной улицами Застенной, Школьной, Труда, Волкова и Леона Поземского, пояснили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания.

В общей сложности в охранную зону попадают 23 исторических архитектурных памятника, семь из которых имеют федеральный статус. Это комплекс крепостных сооружений Окольного города XV-XVI веков, Ильинская церковь, церковь Варлаама на Званице, церковь Нерукотворного Образа, церковь Воскресения со Стадища, Палаты Постникова XVII века и прилегающие строения. Большую часть региональных памятников составляют жилые дома XIX-XX веков, в этот же список входят корпус сестринской общины, здание церковно-приходского училища, шапочная мастерская и кладовые.

Охраняемая территория является единой зоной регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ), в которой выделены три зоны с различными градостроительными регламентами.

Так, в ЕЗРЗ-1, сформированной вокруг территории объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Нерукотворного Образа» на улице Первомайской, запрещено капитальное строительство, за исключением специальных мер, направленных на сохранение и восстановление историко-градостроительной и природной среды. Запрещено применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на существующую застройку, организация парковок, установка всех видов рекламных конструкций и ограждений. Разрешена установка скульптур высотой не более 4 метров, скамеек, урн, фонарей, указателей направлений улиц и туристской инфраструктуры, а также разбивка газонов и цветников, организация велодорожек и велопарковок.

В самой большой по площади ЕЗРЗ-2, в границах которой расположены все оставшиеся федеральные и региональные памятники, нет запрета на реконструкцию и возведение объектов капитального строительства, но их высота не может превышать 14 метров. Кроме того, установлены ограничения на применение современных материалов в отделке фасадов. На территории ЕЗРЗ-2 допускается размещение торговых павильонов и точек проката спортивного инвентаря высотой не более 4 метров и площадью не более 20 кв. метров. На эти объекты, как и на летние кафе, также распространяются требования к выбору строительных и отделочных материалов.

В границах ЕЗРЗ-3 (зона состоит из трёх отдельных участков) действуют схожие требования к застройке и ведению хозяйственной деятельности, но максимальное высотное ограничение для нового строительства составляет 17 метров.

Представленный проект объединённой зоны охраны прошёл процедуры согласования в Министерстве культуры и в администрации Пскова.

Совет Собрания включил вопрос в повестку декабрьской сессии регионального парламента. Предварительно документы о границах объединённой зоны охраны на Запсковье рассмотрит комитет по законодательству и местному самоуправлению.

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