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Центр добровольчества «Путь добра» станет местом, где каждый сможет получить поддержку и помощь – Ольга Тимофеева

Центр православного добровольчества «Путь добра» в Печорах станет местом, где каждый сможет получить поддержку и помощь, заявила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева на торжественном открытии центра в четверг, 12 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Этот проект был реализован под эгидой Росмолодежи, правительства области и, как хотелось бы отметить, при личном участии губернатора Михаила Юрьевича [губернатора Михаила Ведерникова. – ПАИ]», – сказала он.

Проект направлен на сплочение молодежи, на то, чтобы она создавала сообщество, которое базируется на принципах любви, взаимопомощи и уважения к другим, подчеркнула Ольга Тимофеева.

«Я подумала, что не просто так мы открываем такой священный центр именно на Печорской земле. Ведь здесь на протяжении уже более как пяти сотен лет не прекращалась молитва о нашем государстве», – сказала она.

Ольга Тимофеева также пожелала, чтобы центр стал тем местом, где каждый сможет получить помощь и поддержку.

«Мне хочется верить, что здесь будут рождаться и реализовываться проекты во благо нашего региона и во благо нашей страны. И конечно, я хочу поблагодарить всех тех неравнодушных людей, без которых невозможно было реализовать этот проект», – заключила Ольга Тимофеева.

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