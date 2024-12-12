Набор на бесплатное обучение стартовал в псковском «Кванториуме»

17:15, 12 декабря 2024, ПАИ

Набор на бесплатное обучение с января по май 2025 года стартовал в детском технопарке «Кванториум. Псков». В следующем полугодии для новичков будет реализовываться более 20 учебных программ, сообщили ПАИ в детском технопарке.

На направлении «Виртуальная и дополненная реальность» дети смогут научиться создавать панорамные туры и VR-пространства, разрабатывать игры на платформе Unity, моделировать в программе Blender. На занятиях по промышленной робототехнике подростки будут собирать и программировать роботов, учиться работать с искусственным интеллектом.

В этом году в технопарке открылось новое направление – медиа. Теперь у школьников есть возможность записаться на курсы по саунд-дизайну и обработке звука, разобраться в графическом дизайне и основах фотографии. Более ручной труд и творчество – на курсах хайтека: предметный дизайн, работа на лазерном станке и 3D-принтере. Также идёт набор на курсы естественно-научной направленности в сфере нанотехнологий.

На занятиях в «Кванториуме» дети сначала изучают теоретическую часть, а потом работают над проектами в командах и представляют результат.

«Важно, чтобы у детей была возможность применить свои знания на практике, поэтому мы стремимся мотивировать детей придумывать темы самостоятельно либо ищем задания от сторонних организаций. Так у ребят появляется возможность поработать над реальной задачей и даже получить проект в портфолио», – отметила директор детского технопарка Надежда Григорьева.

Помимо основного обучения школьники могут посещать занятия по шахматам, математике или английскому. Основное обучение технопарка рассчитано на детей старше 12 лет. Для детей старше шести лет есть бесплатные занятия по шахматам.

Расписание программ и ссылка для записи находятся в официальной группе детского технопарка в социальных сетях.