31 декабря останется рабочим днём

17:23, 12 декабря 2024, ПАИ

31 декабря останется рабочим днём. Госдума в первом чтении отклонила законопроект о включении этой даты в число новогодних каникул, пишет РБК со ссылкой на карточку проекта в базе нижнего парламента.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в 2020 году. В нем предлагалось заменить выходной 8 января на 31 декабря. В пояснительной записке депутаты отмечали, что в рабочее 31 декабря «трудовые функции выполняются не в полном объеме».

По действующему законодательству в России нерабочими праздничными днями являются новогодние каникулы (1–6 и 8 января) и Рождество (7 января).

Но в предстоящие новогодние каникулы россиян ждут сразу 11 выходных – с 29 декабря по 8 января. Чтобы сделать выходным понедельник, 30 декабря, субботу, 28-е число, объявили рабочим днем. А 31 декабря будет выходным за счет переноса с 7 января 2024-го, которое выпало на воскресенье.