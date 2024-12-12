О покупке новой дорожной спецтехники для Пскова и районов рассказал Михаил Ведерников

17:51, 12 декабря 2024, ПАИ

О покупке новой дорожной спецтехники для Пскова и районов рассказал в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона сообщил, что в этом году 16 муниципальным образованиям выделены субсидии на сумму 189 млн для приобретения дорожной техники. Это автогрейдеры, комбинированные дорожные машины, косилки, самосвалы, погрузчики ковшовые, пылеуборочные машины и тракторы с навесным оборудованием.

Уже закуплено 52 из запланированных 58 единиц, в том числе тракторы из Белоруссии. Новая техника распределена по муниципальным образованиям.

Также продолжается обновление спецтехники в филиалах «Псковавтодора».

«На предприятие уже поступило шесть машин и полуприцепной пескоразбрасыватель, до конца года планируется закупить еще 15 единиц техники. Спецтехника взята в лизинг, общая стоимость – 106 млн рублей. Средства выделены из регионального дорожного фонда», – уточнил Михаил Ведерников.