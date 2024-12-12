Пять самых подорожавших за 11 месяцев продуктов назвали в Псковской области

18:47, 12 декабря 2024, ПАИ

Пять продуктов, больше всего подорожавших с января по ноябрь 2024 года в Псковской области, назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Больше всего подорожали сливочное масло (на 28,54 %), молоко и молочная продукция Шна 12,77 %), рыба и пищевые морепродукты (на 9,37 %), хлеб и хлебобулочные изделия (на 9,01 %) и плодоовощная продукция, включая картофель (на 8,73 %).

В ноябре 2024 года товарами с самым высоким ценником оказались плодоовощная продукция и картофель: их цена выросла на 10,46 %. Куриные яйца подорожали на 4,62 %, мука – на 3,65 %, подсолнечное масло – на 3,48 %, молоко и молочная продукция – на 3,38 %.

В общем и целом ценник на продовольственные товары, не включая алкогольные напитки, с января по ноябрь текущего года вырос на 8,29 %.

Напомним, что шесть производителей кондитерских изделий в России поднимут цены на вафли и шоколад уже в декабре. Так, БКК «Коломенский» (узнаваемый по вафельному торту «Шоколадница») увеличит цены на вафельные изделия. В компании Konfesta запланировали повышение цен на конфеты на 20 %. Производитель Strock (известный по продукции Merci и Toffifee) сообщил о повышении цен на конфеты, ирис и карамель на 10–15 %. «Славянка» и «Акконд» (бренд вафельных конфет «Отломи») подтвердили предстоящий рост цен, но не уточнили детали.