Уникальные рисунки создаёт мастерица из Печор на новогодних шарах

18:00, 12 декабря 2024, ПАИ

Уникальные рисунки создаёт мастерица Екатерина Секретарёва из Печор на новогодних шарах. Подробности о её работах выяснил корреспондент Псковского агентства информации.

Рисованием мастерица занимается с самого детства. Начиналось её творчество с рисунков на бумаге, затем перешло на дерево, а потом уже и на шарики. Сейчас Екатерина Секретарёва создёт художества на пластиковых и стеклянных изделиях.

«Училась рисовать я всю жизнь и продолжаю это делать до сих пор. До школы я ходила в иконописный класс в монастыре, потом в школе училась сама по книгам, а затем поступила в ПсковГУ на факультет технологии и дизайна. Именно шары я расписываю с 2019 года, уже, получается, почти пять лет. Я очень рада, что моё творчество приносит радость людям практически со всей страны и даёт нотку праздничной жизни», – сказала она.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



















Тематика росписи шаров всегда разная, отметила Екатерина Секретарёва. Зачастую просят нарисовать священные места или храмы. Но, как призналась мастерица, есть среди её работ мультипликационные персонажи, а также герои советского художника Владимира Зарубина. На один шар у неё уходит от двух до восьми часов – всё зависит от сложности работы.

«Началось моё творчество с шарами очень спонтанно. Я увидела в интернете, что есть мастерица, которая творит шары со стразами, цветами. Я попробовала сама сделать и мне этого показалось мало – я решила ещё и расписать шары», – поделилась мастерица.

Сейчас шары у печерянки заказывают со всей страны. Поступают запросы из Курской и Нижегородской областей, Новосибирска, Пскова, Санкт-Петербург и Эстонии. Некоторые из россиян просят изобразить на шарах именно их города, рассказала Екатерина Секретарёва.

«Меня, конечно, очень радует, когда я понимаю, что мой шар висит у кого-то на ёлке. Я рада, что могу приносить счастье и делать людей чуть счастливее. Сначала я удивлялась, что мне пишут с запросами из Новосибирска, а сейчас для меня это – уже обыденность», – подчеркнула она.

Добавим, что один из шаров печерянки украсит ёлку в правительстве Псковской области.