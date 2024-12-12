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Общество

День правовой помощи участникам СВО прошёл в псковском филиале фонда «Защитники Отечества»

День правовой помощи ветеранам и участникам специальной военной операции и членам их семей провели в филиале фонда «Защитники Отечества» в Пскове сегодня, 12 декабря. Об этом ПАИ сообщили в филиале фонда.

Фото здесь и далее: филиал фонда «Защитники Отечества» в Пскове

Приём граждан провели представители Адвокатской и Нотариальной палат Псковской области, Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, отделения Соцфонда России по Псковской области, сотрудники региональных комитета юстиции и комитета по социальной защите. Впервые к проведению Дня правовой помощи присоединились представители регионального отделения Ассоциации юристов России.

Порядка 50 человек из категорий семей участников СВО, самих ветеранов и действующих военнослужащих обратились к правозащитникам за помощью в решении вопросов в сфере семейного, трудового, конституционного и гражданско-процессуального права, а также по вопросам выплаты компенсаций и назначения социальных льгот.

Мероприятие состоялось в рамках реализации федерального закона «О бесплатной юридической помощи в РФ», а также подписанных соглашений о взаимодействии и сотрудничестве филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области с Управлением Минюста России по Псковской области.

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День правовой помощи участникам СВО прошёл в псковском филиале фонда «Защитники Отечества»

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