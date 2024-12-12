Все обращения о ненормативной температуре в домах Острова-3 находятся в работе – Дмитрий Быстров

20:52, 12 декабря 2024, ПАИ

Глава Островского района Дмитрий Быстров в своём телеграм-канале рассказал о ходе работ по подключению новой насосной станции подъёма воды к сетям электроснабжения, а также переключения вновь построенных трубопроводов к существующим.

«Администрация Островского района информирует жителей городка Острова-3, что в связи с необходимостью подключения новой насосной станции подъёма воды к сетям электроснабжения, а также переключения вновь построенных трубопроводов к существующим в пятницу, 13 декабря, с 9:00 до 17:00 будет отключено холодное водоснабжение», – говорится в сообщении.

По словам главы муниципалитета, теплоснабжение всех многоквартирных домов и других абонентов на территории Острова-3 осуществляется в рабочем режиме. Имеющиеся случаи отсутствия тепла в некоторых квартирах связаны с завоздушиванием системы, добавил Дмитрий Быстров.

Для устранения проблемных ситуаций жителям Острова следует оперативно сообщать о таких фактах в управляющую организацию «Остров Домсервис» по телефона 8-992-299-02-76, 8-992-299-62-14 или в ЕДДС Островского района: (8 811-52) 3-10-48.

«По информации управляющей компании, на текущий момент имеется незначительное количество обращений о ненормативной температуре в жилых помещениях. Все они находятся в работе. Подчеркнём, что подрядчик в рамках исполнения контракта о модернизации коммунальной инфраструктуры Острова-3 в настоящее время осуществляет поэтапное подключение абонентов к сетям теплоснабжения по постоянной схеме. При этом будут иметь место временные отключения теплоснабжения. Надо понимать, что они необходимы!» – сказал глава муниципалитета.

Информация о временных отключениях тепла и водоснабжения будет заблаговременно доводиться до граждан, заверил глава муниципалитета.