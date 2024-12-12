О пользе и вреде гаджетов, причинах интернет-зависимости, удлинении детства и жажде любви: советы семейного психотерапевта

22:05, 12 декабря 2024, ПАИ

Сколько времени ребёнок может уделять виртуальному миру? Когда наступает зависимость и что с этим делать? Как контролировать контент и правильно лишать гаджета? На эти и другие животрепещущие вопросы отвечает психолог, семейный психотерапевт Румия Калинина в программе «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове.

«Что нам делать?»

– Румия, насколько актуальна проблема «ребёнок и гаджеты»?

– Она беспокоит практически всех. И родители не знают, что с этим делать, как реагировать: то ли принять гаджеты, то ли говорить, что «в нашей жизни этого не было – и ничего, мы нормальными людьми выросли». Пока нет общепринятого готового рецепта, он ещё только вырабатывается.

– Многим проще дать ребёнку телефон, планшет и сказать: возьми и не приставай ко мне.

– Да, чтобы малыш поел, ему включают мультики. Чтобы не орал в очереди в поликлинике – на тебе телефончик. Таких родителей отношу к категории тех, кто принял гаджеты как данность и не видят в этом проблемы. Им кажется, что они всё контролируют.

Но когда ребёнок подрастает и его уже вообще не оторвать от телефона, родители начинают думать: «Боже мой, что же нам с этим делать?» – и идут за помощью к психологу.

– Какого возраста эти дети?

– Начиная с трёх-четырёх лет и заканчивая подростками. Негативные моменты, которые начинают беспокоить родителей, могут появляться очень рано. Приходит ко мне мама и говорит: «У моего ребёнка четырёх лет, наверное, зависимость от телефона, потому что он в нём постоянно сидит. Отбираю – он орёт и даже пытается драться». Это самый типичный пример для детей такого возраста. Иногда родители обращаются не к психологу, а к психиатру или неврологу с тем, что ребёнок возбудим, ему трудно спать, он много капризничает, проявляет агрессивность. Врач просит родителей сократить доступ к гаджетам. А как сократить, если сын или дочка не отдаёт? Гаджет провоцирует и усиливает эмоциональную нестабильность и девиантные формы поведения.

Привычное поведение

– Можно ли здесь говорить о зависимости, требующей лечения?

– В медицинском и психологическом сообществе считается, что в раннем возрасте патологическая зависимость не формируется, следует говорить о привычном поведении. Например, мама обращается к ребёнку: «У тебя есть время свободное, займись чем-нибудь». И если это «что-нибудь» только гаджет, ребёнок просто не знает, чем ещё можно заниматься. Это и есть привычное поведение. А о болезненном состоянии мы говорим только в подростковом возрасте, не раньше 13–14 лет.

У «займись чем-нибудь» есть и другая сторона. Это значит, что ребёнок должен сам найти себе занятие, а у массы детей младшего школьного возраста сложности обусловлены тем, что родители с ними не общаются, им не хватает внимания. Мама сидит с ребёнком за уроками и заставляет комнату убрать, а он мечтает с ней поиграть, просто пообщаться, провести вместе время. Такие дети получают положительные эмоции не от родителей, а в гаджетах. Ведь мама почему-то не радуется, что я просто есть, ей всё время чего-то не хватает – то порядка в комнате, то пятёрок.

Зависимость отличается тем, что затягивает и сужает личность ребёнка. Он перестаёт общаться, учиться, есть и мыться, виртуальная игра полностью становится жизнью. Если ребёнок сидит в гаджете, но при этом учится, общается с друзьями, то не нужно переживать. Однако очень важно интересоваться, что ребёнок делает в гаджете. Увлечён игрой – узнайте, почему она его увлекает. Потому что он может там чем-то управлять, командовать, потому что он там успешен, потому что есть побочный чат, общение с реальными людьми? Узнайте, поиграйте вместе с ребёнком, чтобы быть включённым в его жизнь, а игра стала не замещением, а средством хорошего общения с мамой и папой.

Одна мама сказала, что у её ребёнка 11 лет стоит пароль и она не может зайти на его страницу. Считаю, что для 11-летнего это неправильно. Родители должны знать, чем занимается ребёнок в интернете, в мессенджере и так далее. Нередко дети говорят, что просто листают что попадется, но это пустая трата времени, и ребёнок просто не знает, чем другим ему заняться. Задача родителей – придумать занятие, которое будет ему интересно.

– Как всё же понять, есть ли у ребёнка зависимость?

– При зависимости подросток не готов отказаться от гаджета, потому что это даёт ему хотя бы кратковременное облегчение. Поэтому говорит: «Нет, только не отбирайте!» Если ребёнок способен сказать: «Да, я хотел бы заниматься чем-то другим, но чтобы родители меня в этом поддержали», – это не зависимость. Ситуации бывают очень разные. Один подросток мне признался: «На самом деле мне скучно сидеть в гаджетах, но я там, потому что очень не хочу делать уроки». А другой говорит: «У меня нет друзей в классе, но есть в интернете, я с ними там общаюсь». Бывает, что гаджет становится спасением от взрослых, с которыми невозможно жить.

Нужно понять, что стоит за привязанностью ребёнка к гаджету, ведь иногда это очень здоровое взаимодействие. Подросток не только играет, но ищет информацию и ещё программирует. И родителям важно не отбирать гаджет, а отправить ребёнка в кружок программирования. Тогда это перестаёт быть проблемой, от которой нужно срочно избавляться.

Приятное знакомство

– С какого возраста стоит знакомить ребёнка с гаджетами?

– Есть развивающие игры для детей от года до трёх: на экране несколько крупных предметов, и ребёнку нужно пальчиком собирать в их корзинку. Когда получается, играет весёлая музыка. Такую развивающую игрушку мама может дать ребёнку, например, в очереди к врачу в детской поликлинике. Для малыша это возможность чем-то увлечься, чтобы не страдать, не скучать, не орать, не бесить маму и всех окружающих. А так как мама не ходит в поликлинику каждый день, в этом не будет никакой беды.

Гаджеты – это инструмент, который можно использовать во благо, а можно во вред. Поэтому вопрос не в том, с какого возраста знакомить, а в том, что именно смотреть и сколько по времени. Ребёнку до трёх лет достаточно пяти, максимум десяти минут в день. И желательно, чтобы это был планшет, а не телефон. Зрение у малыша ещё до конца не сформировано, и глаза упираются в одну точку на небольшом пространстве, что совсем не полезно.

Дошкольникам время можно увеличить до 20–30 минут в день. Если родители жалуются, что их дошколёнок капризничает, плохо засыпает и нервничает, я всегда спрашиваю, сколько времени он проводит в гаджетах, и рекомендую его уменьшить. В гаджете не только картинка, там ещё звук, движение, управление. И происходит гипервозбуждение, с которым, пока ребёнок маленький, не справляется его нервная система. Временное ограничение просто снижает нагрузку на нервную систему.

В начальной школе вполне можно довести время до часа в день, но всё же нужно смотреть, как это влияет на поведение ребёнка.

– Как правильно забирать у ребёнка гаджет, чтобы не вызвать гнев и агрессию?

– Маленького легко отвлечь каким-то другим делом. С учеником начальной школы договариваемся о времени игры. Но оно проходит, и он канючит: ещё пять минут, ещё пять минут. В итоге оторвали его от телефона, но поругались. После этого нужно поговорить: «Слушай, мне вообще не понравилось, что сейчас произошло. Я тебя люблю и ругаться с тобой не хочу. Но мы договорились, ты согласился, а потом так увлёкся, что не смог отдать телефон. Что мне делать, как поступить?»

Ситуацию нужно обсуждать и идти на чёткие договорённости. Например: если ты сегодня закончишь играть точно по времени, то завтра будет на пять минут больше, если нарушишь, то время на пять минут уменьшится. Или: ты 15 минут играешь, а потом останавливаешься, и мы делаем что-то для тебя приятное. Например, идём есть пиццу. Здесь важно твёрдо обозначать: если договорённость нарушается, случится то-то и то-то. И это «то-то» должно произойти обязательно. Но лучше стимулировать ребёнка тем, что за соблюдение договорённости он получит какую-нибудь «плюшку».

Осторожно: контент!

– Есть серьёзные риски. Была история, когда ребёнок снял с карты родителей деньги и перевёл мошенникам, играя в Telegram в какую-то игру. Детей вовлекают в преступную деятельность. Плюс запрещённый контент.

– Чем старше ребёнок, тем внимательнее следует отнестись к контенту. Уже важно, что смотрят дети 11–12 лет. Например, пошёл вдруг порноконтент – и ребёнок залип. Не потому, что изучает, что ему с этим делать, просто там очень много эмоциональных, энергетических вещей. Или незнакомые люди с ним связываются, предлагают что-то сделать, и он делает. Родители должны знать, что происходит с их ребёнком, и осуществлять родительский контроль. Это не про то, что нужно каждые пять минут подбегать и смотреть, запрещённый контент он смотрит или нет. Это про необходимые ограничения, в том числе и времени пребывания. Например, правило: полтора часа в день – и всё, потом доступ отключается. Очень важно эти правила установить, твёрдо им следовать и менять с взрослением ребёнка: «Ты пошёл в первый класс, теперь в гаджете можно сидеть не 30 минут, а час. Вот ты уже какой большой!» Когда изначально есть правила, ребёнок хорошо это воспринимает.

Волшебной таблетки нет

– Были тяжёлые случаи в вашей практике?

– Тяжёлые случаи касаются зависимости в подростковом возрасте. Истинных зависимостей – именно болезненных состояний – не так много, но одному психологу и одному родителю уже сложно справиться. Подросток большой и сильный, он может очень громко кричать, и не только. У меня был случай, когда у одинокой мамы подросток крушил мебель.

И здесь на помощь должна прийти триада взрослых: родитель, врач-психиатр и психолог. Психиатр может, учитывая все гормональные изменения подростка, стабилизировать его состояние, а психолог помогает перестроить образ жизни, ведь зависимость – это всегда восполнение какой-то потребности. Может быть, у ребёнка нет признания сверстников, и хоть в жизни они его унижают, в игре он их всех побил или стал командиром.

Могут быть плохие отношения с родителями, которые требуют и говорят: из тебя ничего не получится, ты бездельник. А в игре он строит целое царство-государство или просто уходит в виртуальную реальность, чтобы и там ощущать душевную боль от того, что он какой-то не такой. И простое изолирование ребёнка от гаджетов никак не поможет, потому что он останется один на один со своей болью, она никуда не уйдёт. Психолог помогает эту ситуацию менять, и здесь без родителей никак. Они должны начать разговаривать, больше вникать, предлагать, помогать, поддерживать ребёнка.

– Родителям тоже придётся меняться.

– Безусловно. Но иногда мне говорят: сделайте что-нибудь, я уже ничего сделать не могу. У специалистов это называется поиском волшебной таблетки. Если с врачом это так или иначе получается и некий препарат может достаточно быстро и зримо поменять поведение ребёнка, то у психолога точно нет никакой волшебной таблетки, родителям нужно менять сам стиль взаимодействия с ребёнком.

Дети нуждаются в любви

– Многие считают, что главное – накормить, одеть и чтобы он в школу каждый день ходил. Вот ситуация с девочкой и приёмной мамой, опекуном. Девочка говорила, что ей с опекуном эмоционально холодно. Когда проверяющие организации пришли к ним, женщина говорит: «Я сделала ремонт в комнате, купила новую мебель, новую одежду. Вот чек, потратила много денег. Что вы ещё от меня хотите?» Узнав об этом, я очень расстроилась, потому что у нас нет механизмов оценки психологического комфорта ребёнка. Каждому ребёнку нужен близкий взрослый, в котором он чувствует опору и поддержку. Ему важно ощущение устойчивости в этом мире. Друзей подростку недостаточно, потому что сверстники не опора в какой-то сложной жизненной ситуации. Поэтому поддержка взрослых безумно важна.

– Вы как специалист видите разницу между поколениями детей?

– Нет. Все дети нуждаются в любви, поддержке со стороны взрослых, в том, чтобы их понимали. Но я замечаю, что период детства увеличивается. Очень много детей после окончания школы, а иногда и в 20 лет не знают, кем они хотят быть. Но в этом нет проблемы. Более того, сейчас наш динамичный мир очень подходит для таких детей. Сейчас нормально менять род деятельности, места работы, профессии. И не страшно, если ребёнок не знает, кем хочет стать на всю жизнь. Делай то, что тебе нравится сейчас, изучай сферу, которая тебе интересна сейчас. И в этом деле гаджеты займут не последнее место.