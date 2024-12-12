Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове

22:16, 12 декабря 2024, ПАИ

В Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове продолжаются ремонтно-реставрационные работы. Специалисты выполняют монтаж декора колокольни, завершены работы по монтажу покрытия главки церкви. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Реставраторы по историческим аналогам выполнили кресты. Их покрыли сусальным золотом и подготовили к освящению.

«Церкви возвращён первоначальный облик. Проведены кровельные работы. Работы по восстановлению фасадов с наружной стороны завершены на 100 %. Воспроизведён декоративный орнамент «городок». Воссоздан и покрыт оцинкованным железом купол. Полностью восстановлен деревянный карниз на колокольне. Работа по отделке красным кирпичом ведётся на высоте трёхметровой отметки. Восстанавливаются и перекладываются оконные проёмы из кирпича. Проводится полный демонтаж кладки, выполненной с использованием цемента в послевоенный период», – отметили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

С наступлением холодов работы переместятся в братских корпус и в интерьеры церкви, добавили специалисты.

Отметим, каменная церковь во имя апостола и мученика архидиакона Стефана построена в 1403–1404 годах. В конце XVII века церковь перестроена и освящена в 1713 года. Иконы с изображением Пскова, датированные первой четвертью XVII – рубежом XVII–XVIII веков, показывают два строительных периода церкви.