До двух лет лишения свободы грозит красногородцу, повторно севшему нетрезвым за руль автомобиля
Прокурор Красногородского района утвердил обвинительное постановление в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Об этом сообщили ПАИ в районной прокуратуре.
Установлено, что мужчина ранее был привлечён к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако в сентябре 2024 года он повторил противоправное действие: его нетрезвым задержали сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Опочецкий».
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Пыталовский районный суд. Санкция части 1 статьи 264.1 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы в качестве наказания.
Псковские и великолукские школьники побывали на Международном Кремлёвском благотворительном балу в Москве
В Пскове дан старт заключительному этапу Международной Российско-Белорусской олимпиады «Вместе»
Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове
Благотворительная акция «Мечты «невидимых» стариков» в седьмой раз проходит в Псковской области
Чем уникален открывшийся в Печорах православный центр добровольчества, рассказала его руководитель
Все обращения о ненормативной температуре в домах Острова-3 находятся в работе – Дмитрий Быстров