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Общество

До двух лет лишения свободы грозит красногородцу, повторно севшему нетрезвым за руль автомобиля

Прокурор Красногородского района утвердил обвинительное постановление в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Об этом сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

Установлено, что мужчина ранее был привлечён к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако в сентябре 2024 года он повторил противоправное действие: его нетрезвым задержали сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Опочецкий».

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Пыталовский районный суд. Санкция части 1 статьи 264.1 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы в качестве наказания.

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