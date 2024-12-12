До двух лет лишения свободы грозит красногородцу, повторно севшему нетрезвым за руль автомобиля

23:02, 12 декабря 2024, ПАИ

Прокурор Красногородского района утвердил обвинительное постановление в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Об этом сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

Установлено, что мужчина ранее был привлечён к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако в сентябре 2024 года он повторил противоправное действие: его нетрезвым задержали сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Опочецкий».

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Пыталовский районный суд. Санкция части 1 статьи 264.1 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы в качестве наказания.