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Культура

Музейщики из «Михайловского» научили псковичей гадать на колоске, кусочке сахара и перстне

Новую интерактивную фольклорную программу «Настали Святки!» представили сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в усадьбе Беклешова в Пскове (улица Георгиевская, 4) сегодня, 12 декабря. Первыми её зрителями и участниками стали учащиеся Псковского гуманитарного лицея и колледжа ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Музейщики познакомили своих гостей с псковскими традициями празднования Святок: рассказали своим гостям о трёх святочных канунах, научили гадать на спрятанных под глиняными горшочками колоске, кусочке сахара, перстне и прочих предметах-символах, провели обряд «выметания девушек». Гости музейного ансамбля «Пушкинская деревня» с удовольствием участвовали во всех затеях, водили хороводы, вовсю потешались над ряжеными «цыганами» и их «лошадью».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Новая фольклорная программа основана на этнографических материалах, записанных на территории современных Локнянского, Невельского и Порховского районов и воспроизведённых с музейным тщанием, причём на святогорском диалекте, отметили в музее. Псковские учащиеся смогли побывать на ней за государственный счёт, воспользовавшись своими «Пушкинскими картами», подчеркнули в «Михайловском».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Программа «Настали Святки!» запланирована к показу и в Пушкиногорье. В самом начале наступающего года, с 2 по 7 января, её будут проводить в музее «Водяная мельница в деревне Бугрово».

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