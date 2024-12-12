Как жители деревни Покровское создали уникальный музей «Живая старина»

23:43, 12 декабря 2024, ПАИ

Жители деревни Покровское Красногородского муниципального округа разработали проект «Живая старина», который получил региональную поддержку. В местном Доме культуры они воссоздали русскую избу прошлых веков, где посетители осваивают древние ремёсла. Чем уникален музей, рассказал корреспондент «Первого Псковского».

Создание музея – инициатива жителей Покровского. Идея местного ТОС выиграла грантовую поддержку. Жители также передали часть предметов старины в коллекцию музея.

«Многие экспонаты – те, которые в своё время являлись семейными реликвиями и бережно хранились жителями села. Теперь они экспонируются у нас в музее. Мы назвали наш музей «Живая старина», потому что хотим, чтобы все экспонаты были живыми», – рассказала специалист по методике клубной работы в Покровском доме культуры Жанна Тарасова.

В местном музее можно прогуляться по русской избе, разглядеть бабий кут – место только для женщин на Руси, а также побывать на хозяйственном дворе, где хранились инструменты и содержалась скотина.

Мастерицы также расскажут посетителям о возрождении старинных ремесел, об изготовлении на аутентичном оборудовании рукотворных шедевров, поделятся своими секретами рукоделия, проведут мастер-класс по вязанию кружева и половичков крючком и вязание спицами теплых шерстяных носков, а также сучение ниток на старинной прялке и работу на ткацком ставе.