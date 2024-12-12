Псковские и великолукские школьники побывали на Международном Кремлёвском благотворительном балу в Москве

23:54, 12 декабря 2024, ПАИ

Псковскую область на IX Международном Кремлёвском благотворительном кадетском балу представили учащиеся пожарно-спасательного кадетского 11-го класса псковской гимназии № 29 Владимир Райг и Ирина Жора, учащиеся кадетской школы Великих Лук Артём Виснап и Анна Куваева. Мероприятие состоялось в Гостином дворе в Москве. Бал прошёл в поддержку специальной военной операции и приурочен ко Дню Героев Отечества и к Году семьи в России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Всего событие объединило более 2,5 тысячи юношей и девушек из разных регионов России и 35 государств.

Приветственный адрес прозвучал от президента России Владимира Путина: «Замечательный и по-настоящему красивый творческий проект обращает нас к ярким страницам отечественной истории, к традициям проведения знаменитых балов воспитанников российских военных учебных заведений». Глава государства также отметил богатую и разнообразную культурную программу, в которой «встречи с героями-фронтовиками, солдатами и офицерами, которые защищают Родину в ходе специальной военной операции, интересные экскурсии, выставки, новые знакомства, дружеское, неформальное общение».

В программе танцевального вечера – падепатинер, вальс-миньон, краковяк, французская кадриль и другие. В рамках мероприятия школьники написали бойцам СВО письма со словами поддержки.

Кроме того, в процессе подготовки к балу школьники посетили Музей истории Вооружённых сил Российской Федерации, Оружейную палату и совершили обзорную экскурсию по Москве. Псковская школьница Ирина Жора поделилась впечатлениями от бала. «Атмосфера дружбы, любви и веселья царила на балу. Каждый участник чувствовал себя частью этого праздника», – сказала она.

Девушка отметила, что во время репетиций и самого бала псковичи познакомились с ребятами из других регионов, с которыми они продолжат общаться после возвращения домой.

Танцевальный партнёр Ирины Владимир Рай в свою очередь отметил, что программа бала была патриотичной и насыщенной. «Бал объединил нас: мы танцевали с незнакомыми людьми, с иностранцами. Эмоции были настолько сильными, что усталость отступила. Они помогали нам не только уверенно двигаться, но и веселиться, общаться и обмениваться контактами с ребятами из других регионов», – сказал молодой человек.

Отметим, Международный Кремлёвский благотворительный кадетский бал проводится в Москве с 2016 года и направлен на укрепление связи поколений, патриотическое воспитание молодёжи, сохранение исторической памяти, культурных и нравственных традиций и укрепление гуманитарных международных связей.