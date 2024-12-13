Жители Псковской области могут обезопасить свои интернет-заказы

07:25, 13 декабря 2024, ПАИ

Жители Псковской области могут обезопасить свои интернет-заказы, сообщили ПАИ в региональном УФПС.

Например, программа «Защищённая покупка» позволяет клиенту легко, быстро и в стопроцентном объёме компенсировать убытки, понесённые в случае нарушения его прав при дистанционной покупке товара. Страховка распространяется на посылки с наложенным платежом. Сервис решает самые разные проблемы. Чаще всего это ситуации, в которых клиенту пришёл не тот товар или он повреждён, продавец списал с карты большую сумму либо не отправил деньги за возвращённую покупку.

С момента старта сервиса «Защищённая покупка» жители региона смогли обезопасить почти 30 тысяч своих интернет-заказов. Чаще всего услугой пользуются клиенты почты в крупных городах области.

Оформив страховую программу, клиент может неоднократно в течение месяца обращаться в страховую компанию за компенсацией своих расходов в случае, если продавец окажется мошенником. Для покупок дороже 3 000 рублей клиенту необходимо снять видео вскрытия коробки и в случае мошенничества отправить запись специалистам службы поддержки. Они дистанционно помогут собрать необходимые документы и возьмут на себя переписку с банком или платёжной системой.

Ещё один способ защитить интернет-покупки ― сервис «Опись вложения». Эта опция обязывает отправителя передавать оператору посылку в открытом виде и с заполненным в двух экземплярах бланком описи. При приёме отправления сотрудник почты сравнит содержимое отправления с описью и только после этого поставит в бланке печать с датой, индексом отделения и свою подпись. Один из экземпляров описи оператор вложит в отправление, другой отдаст отправителю.